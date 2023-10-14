«أبو مازن» يتلقى اتصالا من رئيس وزراء هولندا بشأن الأوضاع في غزة

تلقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، اتصالا هاتفيًا من رئيس وزراء هولندا مارك روته، بحثا خلاله تطورات الأوضاع الصعبة في فلسطين، وسبل وقف عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بشكل فوري، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأكد الرئيس الفلسطيني، على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والتأكيد على أهمية فتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك.

وقدم محمود عباس الشكر لرئيس الوزراء روته على المساعدات التي تقدمها هولندا وعلى ما ستقدمه من مساعدات انسانية في هذه الاوقات الصعبة.

وطالب الرئيس محمود عباس جميع الجهات المعنية بالضغط على دولة الاحتلال لمنع المستوطنين المتطرفين من الاعتداء على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وكذلك منع المتطرفين من اقتحام المقدسات المسيحية والاسلامية في القدس.

وجدد الرئيس الفلسطيني الرفض الكامل لتهجير أبناء شعبه من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا لن نسمح بتكرارها ابدا.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الهولندي، أن بلاده ستقدم مساعداتها الإنسانية للشعب الفلسطيني، وأن التنسيق سيتواصل في هذا الشأن مع جميع الاطراف المعنية.

وتم الاتفاق على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.