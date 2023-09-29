أسعار القطن اليوم الجمعة 29-9-2023.. اعرف التفاصيل

سجل سعر قنطار القطن اليوم الجمعة نحو 4 آلاف و423 جنيها للقنطار لنوع القطن المحلي «تنجيد»، وفقاً لبوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار القطن اليوم

هذا وقد نشرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء سعر قنطار القطن اليوم في الأسواق المصرية، حيث سجل القطن المستورد الهندسي أو السوداني للتنجيد ما قيمته 4555 جنيه للقنطار الواحد، بينما يجرى تحديد سعر القطن من قبل لجنة التحكيم والاختبار، بحسب جودته ونظافته وكذلك حسب نوعه.

موسم جني محصول القطن

هذا وسيستمر موسم جني محصول القطن لمدة شهرين من الآن، كما أن هناك توقعات بانتهاء الموسم قبل نهاية شهر نوفمبر القادم.

وبحسب تقرير لجنة اختبار القطن، فجرى فتح مزادات بسعر 4423 جنيها للقنطار، علمًا بأن أسعار قنطار القطن لهذا العام، فقد كان متوسطها مبلغ الـ4500 جنيه لمتوسط التيلة، و5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.

وقال أحمد أبوعلي، الخبير الاقتصادي، إن تلك الأسعار في مصلحة المزارعين وتعوضهم عن قيمة المصروفات وثمن السماد التي صرفوها على المنزرع من القطن.