أسعار القطن اليوم 24-9-2023.. بكام القنطار؟

سجلت أسعار القطن اليوم 24-9-2023 ثباتًا إذ بلغت قيمته السوقية نحو 12 ألفًا و150 جنيهًا لكل قنطار طويل التيلة بعد الزيادة التي طرأت عليها منذ يومين بقيمة 350 جنيهًا في القطنار الواحد والتي تصب بشكل كبير في صالح الفلاحين.

أسعار القطن اليوم

أسعار القطن اليوم 24-9-2023 استقرت بداية من الأسبوع الجاري على 12 ألفًا و150 جنيهًا، ويستمر جني محصول القطن 2023 على مدار شهرين على الأكثر أي ينتهي قبل نهاية نوفمبر المقبل، وذلك في محافظات الوجهين القبلي والبحري.

ويتوقع خبراء الزراعة، أن إنتاجية الفدان بنحو 15 قنطار قطن طويل التيلة، وتبلغ أسعار القطن اليوم نحو 12 ألفًا و150 جنيهًا.

تعرف على المساحة المزروعة من القطن

ووفقًا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات قنطار القطن، أن المساحة المزروعة من القطن هذا العام 254,875 فدان في 18 محافظة مختلفة، وجاءت مساحة الزراعات في المحافظات الواقعة بالوجه القبلي 26,444 ألف فدان، وتصدرت الفيوم بمساحة 15,257 فدان، واستقرت أسعار القطن اليوم منذ آخر تحديد للأسعار نهاية الأسبوع الماضي.