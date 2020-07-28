كول سنتر ودعم 200 جنيه.. مميزات المبادرة الحكومية "ما يغلاش عليك"

أطلقت الحكومة المصرية مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي لمدة 3 أشهر، تحت عنوان ما يغلاش عليك ، يجرى خلالها إضافة دعم مادي على بطاقات التموين بقيمة 200 جنيه للفرد، وحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وقد وضعت عددا من الامتيازات لتشجيع المواطنين على الشراء..

وتستعرض "الوطن" مميزات مبادرة ما يغلاش عليك، وكيفية الاستفادة منها، وهي كما يلي:

خصومات مبادرة ما يغلاش عليك

يعرض الموقع أكثر من 4231 منتجا، بمشاركة 1178 تاجرا، متنوعه ما بين أجهزة كهربائية، والكترونية، وهواتف محمولة، وأثاث، وكانت هذه متوسط أسعار المنتجات المعروضة، ولمزيد من التفاصيل أدخل هنــــــــــا.

مبادرة تحفيز الاستهلاك تمنح نسبة خصم للمواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، ولأصحاب بطاقات التموينية يمكنهم الحصول على خصم إضافي يبلغ 10%، وبذلك يكون الخصم على المنتج لا يقل عن 30%.

200 جنيه دعم على بطاقة التموين

ووضعت وزارة التموين عدة شروط لنزول مبالغ الدعم إلى بطاقة التموين والتي ستكون متاحة لأصحاب البطاقات التموينية والبالغ عددها 22 مليون مواطن، وتخدم أكثر من 70 مليون مواطن، شرط أن تكون البطاقة صالحة وليست موقوفة، وألا تكون البطاقة تالفة أو تم فقدانها.

كول سنتر مبادرة ما يغلاش عليك

خصصت وزارة المالية كول سنتر برقم 15255 لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن المنتجات المعروضة ضمن مبادرة ميغلاش عليك، سيعمل على مدار 24 ساعة لتحقيق أعلى قدر من التواصل بين أطراف المنظومة لضمان النجاح.