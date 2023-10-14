الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالا من نظيره البرازيلي لبحث الأوضاع في غزة

تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اتصالاً هاتفياً مع نظيره البرازيلي، لولا دا سيلفا، مساء اليوم السبت، تناول آخر تطورات الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة، وفق ما نشر بوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بشكل فوري، وحمايتهم، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك.

وجدد الرئيس عباس الرفض الكامل لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة «نكبة ثانية لشعبنا».

واكد الرئيس رفض قتل المدنيين من الجانبين، والدعوة لاطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين، مجدداً التاكيد على نبذ العنف والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقاً للوصول لأهدافنا الوطنية، مؤكداً ضرورة الذهاب لحل سياسي ينهي الاحتلال.

وشكر محمود عباس الرئيس البرازيلي على مواقفه الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني بعاصمتها القدس الشرقية. كما شكر البرازيل على دورها المسؤول والملتزم بالقانون الدولي في المحافل الدولية.

من جانبه، أكد الرئيس البرازيلي تضامنه والشعب البرازيلي من الشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، مؤكدا ضرورة إدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، داعيا لتحقيق السلام والأمن في المنطقة.