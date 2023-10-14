تعرف على أسعار الذهب بمنتصف التعاملات المسائية اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، بمنتصف التعاملات المسائية اليوم السبت، استقراراً ملحوظاً، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً، ليسجل 2360 جنيهاً، بدون مصنعية وضريبة، في منتصف التعاملات.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم السبت في محال الصاغة خلال منتصف التعاملات المسائية بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقآ لنوع العيار.

أسعار الذهب دون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل نحو 2697 جنيها، فيما سجل عيار 22 نحو 2472 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

زاد الإقبال على شراء عيار 21 خلال التعاملات المسائية والذي استقر عند 2360 جنيها للشراء، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

هذا وقد استقر عيار 18 اليوم عند 2023 جنيها بدون مصنعية، حيث سجل عيار 14 نحو 1573 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم استقرارا كبيرا لدى محلات الصاغة، حيث سجل نحو 18880 جنيها للشراء.