استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 14-10- 2023 في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 14-10- 2023 في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، استقرارًا ملحوظا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، ليسجل 2335 جنيها بدون مصنعية في ختام التعاملات.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم السبت 14-10- 2023 في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقآ لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، ليسجل نحو 2669 جنيها، وسجل عيار 22 نحو 2446 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، الذي استقر عند 2335 جنيها للشراء، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما استقر عيار 18 اليوم عند 2001 جنيها بدون مصنعية، وسجل عيار 14 نحو 1557 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم اليوم السبت 14-10- 2023 استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 18680 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1928 دولار.