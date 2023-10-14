ماذا يحدث في أسعار الذهب وهل شراء السبائك أفضل من الخواتم والسلاسل؟

يشهد سوق الذهب رواجًا واسعًا في الأيام الحالية، وحققت أسعار الذهب قفزات خلال اليومين الماضيين، بنحو 250 جنيهًا في الجرام، وفقًا لأسعار الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة.

ويرجع تزايد الطلب على سوق الذهب بسبب الأزمات العالمية، خاصةً ما يجري بين روسيا وأكرانيا، وأحداث الشرق الأوسط الأخيرة، وذلك بحسب أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي.

شراء السبائك الذهبية أفضل من المشغولات الذهبية

وأجاب «أبو علي»، في حديثه لـ«الوطن»، عن سؤال: هل شرائك السبائك الذهبية أفضل من شراء الخواتم والسلاسل؟، بقوله إن الأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار يقومون بشراء السبائك الذهبية، لأنها تحافظ على الثمن، وتحقق ربحًا كبيرًا في حالة صعود أسهم أسعار الذهب، لأنها خالية من المصنعية، أما من يشتري الخواتم والسلاسل الذهبية أو المشغولات الذهبية بشكل عام، سيكون مهدداً بخصم نسبة من الربح، وهي المصنعية، عند البيع.

سعر الذهب اليوم

وتنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم وفقًا للمعلن من شعبة الذهب ومحلات الصاغة، وهي الأسعار التي يضاف عليها قيمة المصنعية والضريبة، حال شراء المشغولات الذهبية، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر دون مصنعية اليوم السبت 14 أكتوبر 2023: قيمة 2674 جنيها للبيع و2651 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر بدون مصنعية صباح اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 قيمة سوقية بلغت 2340 جنيها للبيع و2320 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في مصر صباح اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 نحو 2006 جنيهات للبيع و1988 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 في محال الصاغة في مصر صباح اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 نحو 1564 جنيها للبيع و1551 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر بدون مصنعية صباح اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 قيمة سوقية بلغت 18720 جنيها للبيع و18560 جنيها للشراء .

سعر الذهب عالميا بالدولار

وسجل سعر أوقية الذهب عالميا في بورصة المعاملات الفورية نحو التعاملات 1.932 دولار.