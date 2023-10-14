مظاهرات في مدن سويسرية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء اليوم السبت، بأن المئات من أعضاء جمعية الصداقة السويسرية الفلسطينية، وبمشاركة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في سويسرا وأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية، نظموا عدة مسيرات في وسط العاصمة السويسرية برن، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

بالإضافة إلى المشاركة في مسيرات تم تنظيمها في مدينة جنيف اليوم السبت، أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، تنديداً بعدوان قوات الاحتلال والقصف المستمر على قطاع غزة، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني وقضيته.

وطالب المتظاهرون الحكومة السويسرية والمجتمع الدولي بالضغط العاجل على إسرائيل لوقف ابادتها الجماعية وجرائم حربها الوحشية، بحق أبناء شعبنا العزل.

كما طالبوا برفع الحصار عن قطاع غزة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة من عشرات السنين.