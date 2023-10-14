ضبط 28 مخالفة متنوعة في حملات تموينية على المخابز والأسواق بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن شن إدارة الرقابة التموينية حملات تموينية مخالفة بالأسواق والمخابز بالدقهلية في مختلف الأماكن، وجرى ضبط 28 مخالفة متنوعة وإنذارا في مجال المخابز والأسواق.

عمل حملات تموينية بالدقهلية

وأشار «دايرة»، في بيان له إلى أن الحملات التموينية جاءت بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف حملات تموينية مفاجئة بالدقهلية.

وجرى المرور على مراكز وقرى مدن تمي الأمديد، والجمالية، وبندر ميت غمر، إذ جري المرور على 40 مخبزا، للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمي أو عذر قهري عن الإنتاج، والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات، والتأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

وأوضح أن الحملات التموينية بتحرير عدد 3 مخالفات كالآتي:

- 2 مخالفة نقص وزن

- 1 مخالفة انتهاء من الإنتاج.

- تحرير عدد 4 إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش .

وفي الأسواق قامت الحملات بتحرير 21 محضرا:

- 16 محضرا عدم إعلان عن الأسعار .

- محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر).

- محضران غش تجارى.

- محضران عدم وجود شهادة صحية .

وتم ضبط 965 كيلو منتجات غذائية مجهولة المصدر، و150 عبوة مناديل مبللة، و120 عبوة حمام كريم، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.