عاجل.. عبدالواحد السيد يكشف عن شرط أحمد فتوح لتجديد عقده مع الزمالك

كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن شرط أحمد فتوح لتجديد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة، في ظل انتهاء عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري، وأحقيته في الرحيل عن صفوف الفريق بشكل حر.

عبدالواحد السيد: أحمد فتوح وضع شرط لتجديد عقده مع الزمالك

وأكد عبدالواحد السيد، في تصريحات عبر برنامج «جمهور التالتة»: «أحمد فتوح متمسك بالحصول على 70% أو 80% من طلباته المالية، من أجل إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بتجديد عقده مع نادي الزمالك بشكل رسمي، وهو الأمر الذي يعطل ملف التجديد حتي هذه اللحظة».

جلسات أخرى مع أحمد فتوح خلال الفترة المقبلة

وتابع، «سنعقد جلسات أخرى مع أحمد فتوح خلال الفترة المقبلة من أجل إنهاء هذا الأمر، والقرار الأول والأخير في ملف تجديد اللاعب في يد اللاعب نفسه، وليس في يد النادي، خاصة وأن نادي الزمالك يقدر اللاعب بشكل كامل».

وينتهي عقد أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، مع النادي بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر