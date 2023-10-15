«فيروس فيفا» يثير الرعب في برشلونة.. 7 إصابات قبل الكلاسيكو

يبدو أن فترة التوقف الدولي باتت «فيروس» يهدد أندية أوروبا، التي تشعر بالقلق حيال إصابة نجومها في كل توقف لـ«فيفا»، والعودة لها بإصابة قوية بعد تأدية الواجب الوطني مع منتخبات بلادهم، خاصة أن تلك الفترة تليها مواجهات مصيرية في دوري الأبطال والمسابقات المحلية.

7 إصابات تضرب برشلونة قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد

برشلونة يخشى الإصابات قبل مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، يوم 28 أكتوبر الجاري، خاصة أن أبرز نجومه في رحلة إلى أمريكا مع منتخب ألمانيا، على رأسهم الثنائي إلكاي جوندوجان ومارك أندريه تير شتيجن، بحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية.

مخاوف برشلونة تبدو منطقية، في ظل معاناته من 7 إصابات، ضربت الفريق قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة، لذلك يشعر مسؤولو بالقلق حيال زيادة هذا العدد، في ظل المعاناة من النقص العددي وغياب أسماء مؤثرة عن المشاركة.

مستشفى برشلونة كامل العدد بالنجوم

مستشفى برشلونة يضم نخبة من النجوم في الوقت الحالي، إذ يأتي في المقدمة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فيما يعاني أيضًا الهولندي فرينكي دي يونج، من إصابة غيبته عن المشاركة في الفترة الماضية، ويعاني أيضًا كل من بيدري ورافينيا وأليخاندرو بالدي والجوهرة الشابة لامين يامال والفرنسي جوليس كوندي من إصابة.

القلق يسيطر على إدارة برشلونة، من تكرار أو زيادة الإصابات في فترة التوقف الدولي، خاصة أن الألماني جوندوجان، كان يعاني من إصابة منذ مشاركته الأخيرة مع منتخب ألمانيا أمام فرنسا، في التوقف الدولي الأخير، قبل أن يعود بصورة طبيعية للمشاركة مع منتخب ألمانيا في المعسكر الحالي الخاص بمواجهتي أمريكا والمكسيك، ضمن الاستعدادات لكأس أمم أوروبا.