أسعار الذهب اليوم في مصر 15-10-2023.. مستقرة بالأسواق

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 12-10-2023 في الأسواق المصرية وداخل محلات الصاغة، حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم، حيث سجلت تحركات ضيقة شملت جميع الأعيرة، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 2360 جنيهًا، بينما سجل سعر الأوقية عالميا 1932 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، عند مستوى 2697 جنيها للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2023 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1573 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 18 ألفا و880 جنيها.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

من غير الممكن أن يتم تحديد أسعار الذهب بالمصنعية، لأنّها تختلف من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار إلى آخر.

وارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات أمس، لتسجل 1932 دولارا للأوقية، بعدما سجلت أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبا.

يأتي الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميا، بالتزامن مع توقعات انخفاض الدولار، والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.