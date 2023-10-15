استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس السبت

شهدت أسعار الذهب، أمس، في ختام التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، استقرارا ملحوظا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 2360 جنيهًا دون مصنعية، بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم بصناعة السبائك عند 2697 جنيها، خلال نهاية التعاملات المسائية، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر 2472 جنيها للشراء دون مصنعية، غير أن السعر قد يختلف من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر بمحلات الصاغة خلال التعاملات المسائية، مسجلا نحو 2360 جنيه للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل 2023 جنيه، وعيار 14 سجل نحو 1573 جنيهًا للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

هذا وقد سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت بنهاية التعاملات، استقرارًا بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 18.880 جنيه للشراء.