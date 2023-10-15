«الغرف السياحية»: ندرس تحويل مباني الحكومة في وسط البلد إلى منشآت فندقية

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ اللجنة المشكلة من مستثمرين سياحيين ومسؤولي الصندوق السيادي، لا زالت تدرس حتى الآن أمر تحويل مباني الوزارات الحكومية في وسط البلد إلى منشآت فندقية، وذلك بعد انتقال الحكومة الفعلي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف عاقل لـ«الوطن»، أنّ هناك بعض المعوقات التي تحول دون تحويل المباني الحكومية المخلاة بوسط البلد إلى فنادق، أهمها وجود بعض المباني في مناطق ذات كثافة مرورية مرتفعة، ما يعيق تحويلها إلى منشآت فندقية، فضلا عن أنّ معظم المباني لا يوجد بها جراج لوضع السيارات الخاصة بالنزلاء أو زوار الفنادق.

جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنّ الدراسات التي تجريها اللجان في هذا الإطار، تعمل على إيجاد حلول للمعوقات، في إطار الحاجة الشديدة لإنشاء غرف فندقية جديدة، ضمن استراتيجية الدولة لجذب 30 مليون سائح بحلول 2028.