حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. طرح وحدات في 5 مدن جديدة

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي والمرافق والمجتمعات العمرانية، حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، وطرح عدد من الوحدات السكنية الجديدة في 3 مشروعات بـ5 من المدن الجديدة.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي، قد أعلن عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وشروط الحصول على الوحدات السكنية الخاصة بالإعلان الـ18، وذلك في عدد من المدن المختلفة التابعة للمجتمعات العمرانية.

صندوق التمويل العقاري

وأكّدت وزارة الإسكان أنَّه سيتمّ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 من خلال صندوق التمويل العقاري، والانتهاء من تسليم كل الوحدات السكنية في المشاريع المختلفة منها «وحدات الإسكان الاجتماعي، ودار مصر، وسكن مصر».

الاستعداد لطرح الكراسة الخاصة بالشروط

وكانت وزارة الإسكان الاجتماعي والمرافق والمجتمعات العمرانية، متمثلة في صندوق التمويل العقاري، قد أوضحت أنَّه يتمّ الاستعداد لطرح الكراسة الخاصة بالشروط بشقق الإسكان ضمن الإعلان الـ18، وذلك بمختلف فروع الهيئة القومية للبريد بأنحاء مصر، وذلك قبل نهاية عام 2023.