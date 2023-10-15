هطول أمطار في عدة محافظات صباح اليوم.. واستعدادات مكثفة لمواجهة تقلبات الطقس

شهدت عدة محافظات صباح اليوم الأحد، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع نشاط للرياح وشبورة مائية على الطرق الزراعية خلال ساعات الصباح الأولى، تزامنا مع رفع درجات الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس.

سقوط أمطار في عدة محافظات اليوم

وسقطت أمطار غزيرة في محافظة الإسكندرية، منذ ساعات الصباح الأولى، وقد تستمر على مدار اليوم، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وجرى رفع حالة الطوارئ في المحافظة، مع التأكيد على عمل الخط الساخن 175 وغرفة العمليات لتلقي شكاوى المواطنين في هذا الشأن.

نشاط للرياح وأمطار في البحيرة ودمياط

وفي محافظة البحيرة، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار على عدة مناطق اليوم، كما حذرت من الشبورة المائية على الطرق، ونشاط الرياح المثيرة المحملة بالرمال والأتربة.

وفي دمياط شهدت المحافظة سقوط أمطار خفيفة بعد أن حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار في عدة مناطق اليوم.

استعدادات لمواجهة الأمطار اليوم

وتستعد المحافظات لسقوط أمطار اليوم بنسبة 60%، بحسب ما أعلنته «الأرصاد»، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وذلك في الدقهلية وكفر الشيخ وبورسعيد ومطروح والغربية والمنوفية.