«الأرصاد»: سقوط أمطار متفاوتة الشدة على 15 محافظة.. والعظمى تصل لـ34 درجة

أوضحت صور الأقمار الصناعية، الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة الممطرة، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، ومن المتوقع أن تمتد للداخل مع تقدم ساعات الصباح.

أمطار على المحافظات

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ السحب يصاحبها حاليا سقوط أمطار متفاوتة الشدة، على كل من «مطروح- الإسكندرية- الضبعة- سيدى براني- سيدى عبد الرحمن»، ومناطق متفرقة من السواحل الغربية للبلاد.

ولفتت إلى أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار، متوسطة الشدة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وكفر الشيخ، شمال سيناء، السويس، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، وسط سيناء، الشرقية، الغربية، المنوفية، إذ يستمر الطقس الغائم والممطر معظم ساعات النهار، بنسب تصل إلى 60%، وتختلف كميات المطار، وفقا للطبيعة الجغرافيا للمحافظة، لذا تعتبر سيناء الأكثر تأثرا بكميات الأمطار اليوم وقد تتكون السيول نتيجة الطبيعة الجبلية هناك.

درجات الحرارة اليوم الأحد

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم الأحد 15-10-2023:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 23 درجة مئوية.