حسام زكي: رصد جرائم حرب لقوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه لا أحد يشجع على استهداف المدنيين، مؤكداً أن هناك قائمة من جرائم الحرب، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

التواصل مع الأمم المتحدة

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال لقاء على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم السبت: «نحن على تواصل دائم مع الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة».

وتابع: «من الممكن أن تدخل هدنة إنسانية حيز التنفيذ قريباً، ومصر تبذل مجهوداً في إيصال المساعدات إلى غزة، والوضع في غزة مأساوي جداً، وهناك حالة جنون جماعي من الدوائر الغربية في تأييد إسرائيل».

وواصل: «ما يحدث في غزة هو جرائم حرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني».

حقيقة تجميد الدعم الأوروبي

واستكمل: «هناك دول وجهات عديدة تساعد السلطة الفلسطينية، ولا حقيقة لتجميد الدعم الأوروبي، وأي تحرك يهدف لتفعيل الدعم الإنساني ووقف إطلاق النار في غزة مرحب به».