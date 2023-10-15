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«حياة كريمة»: بناء مستشفيات ووحدات صحية في 5 مراكز بقنا

كتب:

منتصر سليمان
09:15 ص | الأحد 15 أكتوبر 2023
الدكتورة سميحة عبد الرحيم

الدكتورة سميحة عبد الرحيم

قالت الدكتورة سميحة عبد الرحيم، منسق حياة كريمة في محافظة قنا، إنّ المرحلة الأولى بالمبادرة تضمنت 5 مراكز ضمن 9 مراكز، وتم خلالها إنشاء المستشفيات والوحدات الصحية بالإضافة إلى تزويدها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، ووجود وحدة إسعاف في كل قرية للتدخل في حال وقوع حوادث على الطرق.

زيادة عدد القوافل الطبية

وأضافت عبدالرحيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية dmc، قائلًة «من خلال مبادرة حياة كريمة تم زيادة عدد القوافل الطبية، وفي المرحلة الأولي عندنا 19 قرية أم و88 قرية تابعة، وتم إنشاء بالفعل مراكز طبية ووحدات صحية، كما أن هناك وحدة إسعاف في كل قرية أم».

مركزي نجع حمادي وقنا

وتابعت «سيتم ضم مركزين خلال المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، وهما نجع حمادي وقنا».

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