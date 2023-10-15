اعرف جدول حصص أولادك في جميع المراحل التعليمية على قناة مدرستنا

بالتزامن مع بداية الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد 2023-2024، واستقرار العملية التعلمية في جميع المراحل الدراسية، حرصت وزارة التربية والتعليم كعادتها السنوية، على توفير أفضل المدرسين وخبراء التعليم في جميع المواد، للمساهمة في شرح جميع المواد الدراسية عبر شبكة قنوات مدرستنا، ضمن خطة التربية والتعليم لمواجهة الدروس الخصوصية في جميع المراحل.

ومن المقرر وفقا للبيان الصادر عن قناة «مدرستنا»، التابعة لوزارة التربية والتعليم، مواصلة بث دروس المواد التعليمية المختلفة للعام الدراسي الجديد، وذلك لطلاب مرحلة الثانوية العامة بجميع صفوفها «الأول والثاني والثالث الثانوي»، بداية من اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023.

جدول حصص قناة مدرستنا للصف الأول الثانوي

جدول حصص قناة مدرستنا للصف الثاني الثانوي

جدول حصص قناة مدرستنا للصف الثالث الثانوي

تردد قناة مدرستنا 1

12303 H بمعدل ترميز 27500

تردد قناة مدرستنا 2

12206 V بمعدل ترميز 27500

تردد قناة مصر التعليمية

تردد 11746 V بمعدل ترميز 27500

مع العلم أن وزارة التربية والتعليم قد تعاقدت مع مجموعة من الأساتذة والخبراء لشرح المواد التعليمية، وتقديم شرح مبسط لمساعدة الطلاب على المذاكرة المعتمدة على الفهم وليس الحفظ.