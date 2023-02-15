صحفي متخصص في التعليم: رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية مجانًا

قال محمود عبد الرحمن، صحفي متخصص في شؤون التعليم، إنّ الفترة المقبلة ستشهد تنظيم رحلات مدرسية للطلاب بمختلف الصفوف الدراسية للمشروعات القومية، لافتًا إلى أن الرحلات ستكون مجانًا دون مقابل، وسيكلف الطلاب بكتابة تقارير فور عودتهم من هذه الرحلات، وسيتم تقييم هذه التقارير وإضافة درجاتها إلى الـ 10% درجات أعمال السنة.

اقتصار التعليم بالمراحل الأولى على النقاش والاضطلاع

وأضاف عبد الرحمن على فضائية «TEN»، أن هناك مراحل لتطوير العملية التعليمية بمصر، أبرزها التغيير الشامل الذي يشمل مرحلتي الرابع والخامس الابتدائي، والتي بدأت منذ العام الماضي، وفقًا للنظام التعليمي «02»، وهو نظام يقوم على أن الطالب بمرحلة رياض الأطفال وصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي لا يمتحن، وليس لديه أي مهام تقييمية، إذ يقتصر التعليم في هذه المراحل التعليمية المبكرة على «الاضطلاع والنقاش والحوار» دون اقتصار التعليم بالمراحل الأولى على النقاش والاضطلاع، لكي يقوم بتحصيل المعلومات لا الدرجات.

وتابع الصحفي المتخصص في ملف التعليم، أن طلاب الصف الرابع الابتدائي منذ العام الماضي التحقوا بمنظومة تعليم جديدة بمناهج جديدة بأدوات تقييم جديدة لأول مرة، وسيستمر هذا النظام حتى حصولهم على الثانوية العامة.

سبب استبدال التقييم بالألوان بدلًا من الدرجات

وكشف عبد الرحمن عن سبب استبدال التقييم من الدرجات إلى الألوان، بقوله «نظام أشبه بتقديرات الجامعة»، مشيرًا إلى أن التغيير الجزئي الذي شهدته العملية التعليمية هي شهادة الثانوية العامة، بعد أن تم الابتعاد عن الامتحانات الورقية لتمثل نسبة 15% فقط، والتقييم بنظام «open book» ونماذج إستراشادية، والبابل شيت والتابلت، مشيرًا إلى أن عدم طباعة الكتب الورقية قام بتوفير الموارد خاصة وأن الطلاب لم يكونوا يستخدموها.