تردد قناة مدرستنا الناقلة لمراجعات الثانوية العامة.. اضبطها الآن

تبث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل يومي مراجعات جميع مواد امتحانات الثانوية العامة، وفقا لجدول الامتحانات المعلن من جانب الوزارة، وذلك عبر قناة مدرستنا 3 المخصصة لمراحل الثانوية، والتابعة لوزارة التربية والتعليم.

ويقدم المراجعات متخصصين في المواد التعليمية التابعين لوزارة التربية والتعليم، وتعاد أكثر من مرة خلال اليوم، لذا ومن خلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» تردد قناة مدرستنا 3.

تردد قناة مدرستنا 3 للثانوية العامة

ويمكن ضبط تردد قناة مدرستنا 3 من خلال المعلومات الآتية:

التردد: 12206.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

إرشادرات وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

ومن جهة أخرى، وجه وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، عددا من النصائح والإرشادات المهمة لطلاب الثانوية العامة، منها:

ـ التزام الهدوء والانضباط داخل لجنة الامتحان.

ـ بدء حل الأسئلة السهلة أولا داخل كراسة الامتحان.

ـ التأكد عند تظليل الإجابة الصحيحة في البابل شيت، التظليل في نفس رقم السؤال.

- تستطيع أن تعدل إجابتك، والالتزام بالمساحات المخصصة للإجابات.

ـ الحرص على تدقيق تدوين البيانات بدقة في نموذج الأسئلة.

ـ تأكد من تدبيس أوراق الإجابة مع ورقة الأسئلة.

ـ ممنوع حيازة الموبايل أو أي وسيلة للغش.