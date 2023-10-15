«شباب مصر» بالسويس يحصد المركز السابع في دوري الكاراتيه

حصل فريق نادي شباب مصر بمحافظة السويس على المركز السابع بين الأندية المشاركة في الدوري المصري للكاراتيه باستاد القاهرة.

نادي شباب مصر يحصد المركز السابع

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، حصول نادي شباب مصر على المركز السابع، شباب وفتيات، في دوري الجمهورية للكاراتيه، بمشاركة أكثر من 80 نادٍ ومركز شباب،

وكيل «رياضة السويس» يهنئ فريق نادي شباب مصر

وقدّم عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس، التهنئة لنادي شباب مصر، لتألقه في بطولة الشباب والشابات للكاراتيه، موجها الشكر للجهاز الفني والإداري كابتن مصطفى بتيتي المدير الفني للفريق، كابتن محمد وحيد المدرب العام، كابتن هنا مصطفى بتيتي إداري الفريق.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.