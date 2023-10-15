أسعار الخضروات والفواكه في سوق العبور اليوم.. البصل بـ19 جنيها

تزامنا مع تطبيق مبادرة الحكومة المصرية الخاصة بتخفيض أسعار السلع الغذائية المختلفة، شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المختلفة انخفاضا ملحوظا اليوم الأحد، نتيجة انخفاض أسعارها في سوق الجملة بمدينة العبور، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات والفواكه في سوق العبور اليوم

سوق العبور يعتبر من أكثر الأسواق التي تحرص يوميا على توفير السلع والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، لذا تستعرض بوابة «الوطن»، خلال هذا التقرير، أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد.

سعر الخضروات اليوم

سعر الطماطم يتراوح بين 4 و8.5 جنيه.

سعر فلفل رومي يتراوح بين 7 و9 جنيهات.

سعر فلفل حامي يتراوح بين 7 و11 جنيها.

سعر الفاصوليا يتراوح بين 8 و11 جنيها.

سعر بنجر يتراوح بين 4 و6 جنيهات.

سعر الجزر الأصفر يتراوح بين 20 و35 جنيها.

سعر خيار الصوب يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

سعر البصل يتراوح بين 13.5 و19 جنيها.

سعر الملوخية يتراوح بين 3.5 و4 جنيهات.

سعر الليمون البلدي بين 4.5 و8 جنيهات.

سعر الكوسة يتراوح بين 5 و10 جنيهات.

سعر كرنب يتراوح بين 10 و15 جنيها.

سعر القلقاس يتراوح بين 7 و10 جنيهات.

سعر الباذنجان الأبيض بين 3.5 و6.5 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم فى سوق العبور

سعر برتقال بلدي من 3-7 جنيهات.

عنب مستورد أصفر 35 جنيها.

عنب أحمر من 8 لـ14 جنيها.

كانتلوب الكيلو من 7-14 جنيه.

سعر التفاح الأمريكي يتراوح بين 25 و35 جنيها.

سعر التفاح الجولدن يتراوح بين 20 و30 جنيها.

سعر الموز يتراوح بين 10 و17 جنيها.

سعر البلح عجوة يتراوح بين 8 و14 جنيها.