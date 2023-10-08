انخفاض جديد في أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الأحد.. الطماطم بـ4.5 جنيه

شهدت أسعار الطماطم والخضروات انخفاضا جديدا في سوق العبور، اليوم الأحد، تزامنا مع تراجع أسعار السلع والمواد الغذائية في إطار خطة الحكومة لإطلاق مبادرة لتخفيض أسعار عدد كبير من السلع الاستراتيجية، على غرار مبادارات «كلنا واحد» و«أهلا رمضان»، التي تصب في صالح المواطن.

أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور

وتراوحت أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور من 4.5 إلى 8 جنيهات.

أسعار البصل اليوم

وتراوحت أسعار البصل اليوم في سوق العبور من 14 إلى 18 جنيهًا.

أسعار الخضروات في سوق العبور

- تراوح سعر الكوسة بين 6 و12 جنيها.

تراوح سعر البطاطس اليوم في سوق العبور بين 10 إلى 14جنيها.

- تراوح سعر الجزر اليوم بين12 و20 جنيها.

- تراوح سعر الفاصوليا الخضراء بين 10 و22 جنيها.

- تراوح سعر البامية بين 29 و33 جنيها.

- تراوح سعر فلفل ألوان من 23 إلى 33 جنيها.

- سعر الكيلو فى الفلفل الحامي من 6 إلى 9 جنيهات.

- تراوح الباذنجان الأبيض من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

- تراوح سعر الثوم من 15إلى 30 جنيهًا.

- حبة كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه.