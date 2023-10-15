«الأرصاد»: انخفاض الحرارة درجتين عن الأسبوع الماضي مع فرص لسقوط أمطار متوسطة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه من المتوقع أنَّ يشهد اليوم استمرار تعمق المنخفض الجوي في مصر وهو موجود في طبقات الجو العليا مع وجود كتل هوائية شمالية رطبة تساعد على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة.

تكاثر السحب وفرص لسقوط الأمطار

وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «سيستمر معنا اليوم تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وفرص الأمطار التي ستكون متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط».

تساقط الأمطار على الإسكندرية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «منذ الساعات الأولى للصباح، تتساقط الأمطار على محافظة الإسكندرية وهي متوسطة وتقدمت لبعض الأماكن من البحيرة، وعلى مدار اليوم، نتوقع استمرار الأمطار على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وبعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية مثل دمياط وبورسعيد ورفح والعريش وبعض المناطق من وسط سيناء، وقد تمتد الأمطار بكميات أقل في المناطق الداخلية ببعض مناطق مدن القناة وجنوب الوجه البحري بالإضافة إلى انخفاض في قيم الحرارة اليوم بمعدل درجتين عن الأسبوع الماضي وهي انخفاضات طفيفة».