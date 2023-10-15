«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. متوسطة على السواحل الشمالية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على عدد من المناطق في البلاد، موضحة أماكن سقوط الأمطار اليوم.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل أماكن سقوط الأمطار اليوم، لافتة إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، بأنّ أماكن سقوط الأمطار اليوم تشمل مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وتشهد سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتشمل أماكن سقوط الأمطار اليوم، محافظات «الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، وشمال ووسط سيناء، والشرقية، والغربية، والسويس، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية والمنوفية»، وقد تتعرض سيناء إلى السيول اليوم.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

أما عن حالة الطقس، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه يسود اليوم طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

ويسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة اليوم الأحد.

درجات الحرارة اليوم الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 23 درجة مئوية.