خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة.. «الأرصاد» تنصح بالاستعداد لتغيرات الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة، محذرة من تساقط أمطار متوسطة غدًا الأحد، بنسبة حدوث 60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا إلى مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

خريطة سقوط الأمطار الاثنين 16 أكتوبر 2023

وذكرت هيئة الأرصاد أن يشهد يوم الاثنين، تساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الثلاثاء والأربعاء 17 و18 أكتوبر 2023

وبالنسبة لخريطة سقوط الأمطار يوم الثلاثاء والأربعاء، فإنه تتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 40 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الخميس والجمعة 19 و20 أكتوبر 2023

أما يوما الخميس والجمعة تشهد البلاد نشاطًا للرياح على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون مائلاً للحرارة على شمال الصعيد وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون لطيفًا في أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد تنصح بالاستعداد للآثار الناجمة عن الظواهر الجوية

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

درجات الحرارة غدا الأحد 15 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 23 درجة مئوية.