عاجل.. الأمطار تضرب 17 محافظة خلال ساعات.. تحذير هام من الأرصاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار اليوم، ضمن تقريرها عن حالة الطقس الأحد، حيث تشهد البلاد تغيرا في حالة الطقس، وانخفاض درجات الحرارة فضلا عن الظواهر الجوية المصاحبة، التي حذرت منها الهيئة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد يشهد سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، بنسبة حدوث 60%، فضلا عن تعرض محافظة الإسكندرية لأمطار غزيرة أمس وتأهب لرفع درجة الاستعدادات القصوى.

17 محافظة تتعرض لسقوط أمطار غزيرة اليوم

فيما تمتد الأمطار خفيفة إلى مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري، بنسبة حدوث 30%، ليبلغ إجمالي عدد المحافظات التي تتعرض لسقوط أمطار في هذه الأقاليم المذكورة 17 محافظة.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود طقس لطيف في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأحد

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم الأحد 12-10-2023:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 23 درجة مئوية.