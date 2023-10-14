مفتي الديار السابق: تأييدنا للسيسي من أجل استقرار مصر ومستقبل أفضل لأبنائنا

أكد الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الديار المصرية السابق، أن المشيخة العامة للطرق الصوفية اجتمعت مع مجموعة كبيرة من المشايخ، وبالإجماع رشحوا السيسي في الانتخابات لولاية جديدة.

وقال الشيخ علي جمعة، إنهم يؤيدون المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استمرار الاستقرار في مصر، ومن أجل مستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا.

على جمعة: المشاركة في الانتخابات أمر مهم

وحث مفتي الجمهورية السابق، خلال فيديو نشرته الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المواطنين على ضرورة التعبير عن رأيهم واصفاً المشاركة في الانتخابات والذهاب لصناديق الاقتراع بأنها أمر مهم للغاية.

يُذكر أن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، سبق واستقبلت وفد المشيخة العامة للطرق الصوفية، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء.

اهتمام الدولة المصرية بتطوير مقامات آل البيت

ثمن المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، دور المشيخة البارز في المشاركة المشرفة في الأحداث الوطنية والتي لم تتخلف يوماً عنها، مشيراً إلى أن الوازع الديني صفة أصيلة في المصريين، مؤكداً اهتمام الدولة المصرية بتطوير مقامات آل البيت والأضرحة والمساجد.

ومن جانبه، أكد وفد المشيخة الصوفية، أن كل القيادات الصوفية لديها حب ودعم غير محدود للوطن، وأنهم يقومون على عمل الكثير من الندوات واللقاءات لتوعية المواطنين حول ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية.