تحرير 108 محاضر ضد مخابز بلدية خلال أسبوع في بني سويف

أكد المحاسب وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، تحرير 108 محاضر تموينية متنوعة ضد مسؤولي مخابز بلدية، لعدم التزامها بتعليمات التشغيل اللازمة، خلال عدة حملات شنتها المديرية على مدار الأسبوع المنقضي.

محاضر تموينية لمخابز بلدية في بني سويف

وقال «عبد الله»، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن المديرية شنت عدة حملات تموينية متنوعة على المخابز خلال الأسبوع المنتهي، أسفرت عن تحرير 108 محاضر لمخالفات بالمخابز، بواقع 19 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و32 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و12 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات.

تحرير محاضر تصرف في حصة الدقيق

كما شملت الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين في بني سويف، 14 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و10 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، ومحضرين لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضرين لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب 11 محضرا للتصرف في 164 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلوجراما، و5 محاضر لتجميع دقيق مدعم بإجمالي 43 جوال قبل بيعها في السوق السوداء، فضلًا عن محضرًا لغلق أحد المخابز أثناء فترة العمل الرسمية بدون تصريح بذلك.

تكثيف الرقابة على المخابز

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف، على تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة.