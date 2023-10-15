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«القاهرة الإخبارية» تستعرض تحذيرات إسرائيل لسكان غزة: «التهجير أو الموت»

كتب:

يارا أشرف
12:44 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
غزة

غزة

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا حول الأوضاع في غزة، وذلك بعنوان «بين التهجير أو الموت.. تحذيرات إسرائيلية لسكان غزة».

وأفاد التقرير: «تحمل ابنتها على عاتقها، والأحلام تتحطم أمام عينها على منشور إسرائيلي يخير أهالي شمال غزة بين التهجير أو الموت، تلك المنشورات الإسرائيلية التي كُتبت باللغة العربية حملت تحذيرات من الاقتراب من الجدار الأمني والتوجه جنوبا نحو وادي غزة تنفيذا لخطة مغادرة منازلهم».

الماضي يعود من جديد

وأضاف: «أسر وعائلات بالمئات نفذت تحذيرات الاحتلال الإسرائيلي وهجرت بيوتهم تاركين خلفهم آمالا وآلاما، (الماضي يعود من جديد) هكذا وصف أحد سكان غزة النازحين حال الآلاف من السكان بأن أجدادهم تعرضوا لهذا التهجير القصري».

تهجير 400 ألف فلسطيني من غزة

وتابع: «750 ألف فلسطيني أجبروا على النزوح أو الفرار من منازلهم في الماضي، والآن نحو 400 ألف فلسطيني نازحون من غزة في وضع قابل للزيادة».

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