مدير مشروع الطيور الحوامة: 500 مليون طائر يمر بمصر سنويا

قال الدكتور أسامة الجبالي، مدير مشروع الطيور الحوامة، إنّ العالم يحتفل باليوم العالمي للطيور المهاجرة مرتين في السنة، في السبت الثاني من مايو، والسبت الثاني من أكتوبر، وذلك في هجرة الخريف وفي هجرة الربيع.

وأضاف «الجبالي»، في حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «نحن الآن في موسم هجرة الخريف، والذي يبدأ من شهر أغسطس حتى شهر نوفمبر، وفيه تكون الهجرة من نصف الكرة الشمالي حتى الجنوبي، والعودة تكون من إفريقيا لأوروبا وآسيا في الربيع، أي من شهر فبراير حتى شهر مايو».

وتابع، أن الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة حملة توعوية نفذتها الأمم المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي لنشر الوعي، وتعميم الثقافة العامة بضرورة حماية الطيور والتنسيق بين مختلف دول العالم تحت مظلة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها معظم دول العالم مثل اتفاقية الأنواع البرية المهاجرة لحماية هذه الأنواع أثناء رحلة الذهاب ورحلة العودة.

500 مليون طائر في عدة مسارات

وذكر، أن موقع مصر الجغرافي فريد جدا وتربط قارات العالم القديم، أي إفريقيا وآسيا وأوروبا، كجسر بري، ويمر عبر مصر كل سنة 500 مليون طائر في عدة مسارات، منها ما يقطع البحر المتوسط وهناك مسار هجرة البحر الأحمر، ومصر لديها تنوع كبير من البيئات التي تخدم الضيوف، وبسبب موقعها الفريد أصبحت منطقة استراحة ومنطقة عبور، وجرى رصد 500 نوع من الطيور بمصر، منها 350 نوعا مهاجرا.