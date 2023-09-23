«التموين» تعلن عن وظائف جديدة للشباب.. اعرف الشروط وآخر موعد للتقديم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين، الشروط الواجب توافرها للقبول بالوظائف التي أعلنت عنها الشركة، موضحة أنه على رأسها اجتياز اختبارات القبول بالوظيفة.

وأوضحت الشركة القابضة للصوامع والتخرين، أن العمل بالوظائف المطلوبة، متاح بعقد مؤقت وبنظام المكافأة الشاملة، وذلك لسد حاجة العمل حال الاحتياج.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل الوظائف التي أعلنت عنها الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وآخر موعد للتقديم.

الوظائف الشاغرة بالشركة القابضة للصوامع

1- مهندس كهربائي:

يشترط أن يكون حاصلا على بكالوريوس هندسة كهربائية، وحاصل على الشهادة من جامعة حكومية، بتقدير عام جيد جدا.

2- مهندس ميكانيكا:

يشترط أن يكون حاصلا على بكالوريوس هندسة ميكانيكا وحاصل على الشهادة من جامعة حكومية، بتقدير عام جيد جدا.

3- فني ميكانيكا:

يشترط أن يكون حاصلا على دبلوم صناعي قسم ميكانيكا.

4- فني كهرباء:

يشترط أن يكون حاصلا على دبلوم صناعي قسم كهرباء.

5- أخصائي زراعي:

يشترط أن يكون حاصلا على بكالوريوس زراعة.

3- فني زراعي:

يشترط أن يكون حاصلا على دبلوم زراعي.

4- أمين عهدة قمح:

يشترط أن يكون حاصلا على دبلوم متوسط، ويفضل أن يكون دبلوم زراعي.

- "وزان" :

يشترط أن يكون حاصلا على دبلوم متوسط، ولديه رخصة وزن سارية.

شروط عامة للوظائف

- لا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 30 عام في 1 يناير 2024.

- أن يكون المتقدم للوظائف من أبناء المحافظات المتاح بها الوظائف

- إجتياز المتقدم الاختبارات الخاصة بكل وظيفة.

المحافظات المتاح بها الوظائف

- محافظة الدقهلية.

- محافظة القليوبية.

- محافظة الشرقية.

- كفر الشيخ.

- محافظة المنوفية.

- محافظة البحيرة.

- محافظة مرسى مطروح.

- محافظة الإسماعيلية.

- محافظة الإسكندرية.

- محافظة السويس.

آخر موعد للتقديم على الوظائف

التقديم متاح حالياً وحتى منتصف شهر أكتوبر القادم

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت الشركة القابضة للصوامع والتخزين،أنه على الراغب فى التقديم للوظائف الدخول على موقع الشركة الرسمى كالتالى: www.ehcss.com .