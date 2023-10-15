مش مستاهلة تنزل من البيت.. خدمات تقدمها البترول للمواطنين إلكترونيا

اتجهت الدولة المصرية بشكل عام، نحو الرقمية وإتاحة العديد من الخدمات إلكترونيا «أونلاين» عبر الإنترنت، وهو ما اهتمت الدولة به من خلال العديد من الخدمات التي أطلقتها الوزارة.

وأتاحت وزارة البترول والثروة المعدنية العديد من الخدمات، ومنها وجود خدمة عملاء إلكترونيا، والقدرة على تلبية طلبات المواطنين الخاصة بجميع خدمات توصيل الغاز الطبيعي في أي مكان.

وزارة البترول توفر العديد من الخدمات الإلكترونية

ووفرت الوزارة الكثير من الخدمات التي كانت في السابق يحتاج المواطنون للذهاب إلى مقر الشركة لإنهائها، ولكن تم تعديل كل هذا الآن، وأصبحت أغلب الخدمات تجرى أونلاين.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة البترول من خلال شركات الغاز الطبيعي للمواطنين إلكترونيا.

1- خدمات شحن عداد الغاز الطبيعي مسبق الدفع من خلال تطبيق «بتروشحن».

2- خدمات تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي من خلال تطبيق «بتروميتر»، ومواقع شركات الغاز الطبيعي.

تقديم طلب التعاقد على الغاز إلكترونيا

3- إمكانية تقديم الطلب للتعاقد على الغاز الطبيعي إلكترونيا.

4- حجز المواعيد الخاصة بالمعاينات لتركيب الغاز الطبيعي.

5- دفع فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيا.

واتجهت وزارة البترول لإتاحة العديد من الخدمات الاستثمارية عبر بوابات إلكترونية وطرح العديد من الفرض الاستثمارية والمزايدات وتوفير الخرائط الجيولوجية ونتائج المسح السيزمي، وذلك للتسهيل على المستثمرين الأجانب للتقدم للمزايدات.