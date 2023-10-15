كيفية سحب وإيداع الأموال من شركات الاتصالات عن طريق atm

كشفت الموقع الرسمية لشركات الاتصالات، عن أسهل الطرق لسحب وإيداع الأموال من خدمة السحب الكاش في كل شركة عن طريق atm، ضمن خطة شركات الاتصالات لتسهيل عمليات السحب على العملاء، مع تحديد عدد من البنوك التي تساعد على إتمام الخدمة.

كيفية سحب أموال من شركات الاتصالات عن طريق atm

تتم عمليات السحب والإيداع من خلال ATM عبر أي من خدمات السحب الكاش في شركات الآتصالات الثلاثة العاملة داخل مصر، عن طريق الخطوات التالية.

- اختر نوع الخدمة النقدية من خلال ماكينة ATM.

- تحديد خدمة الإيداع أو السحب.

- إدخال رقم المحمول المقرر السحب أو الإيداع عليه.

- إدخال الرقم السرى الخاص بخدمة السحب الكاش الخاصة برقم المحمول.

- إدخال مبلغ الإيداع من 20 لـ50 ألف جنيه حالة الرغبة في الإيداع.

- أو إدخال رقم السحب من 20 لـ30 ألف جنيه حال الرغبة فى السحب.

بنوك تسهل عمليات سحب الأموال من شركات الاتصالات عن طريق atm

وأكدت شركات الاتصالات عبر مواقعها الرسمية، أنّه يمكن لجميع العملاء إيداع وسحب أموالهم من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك «الإسكندرية، والأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وعودة، والمصرف المتحد، وCIB، والأهلي QNB، وقناة السويس، والتعمير والإسكان، والأهلي المتحد».