ماذا تفعل حال سحب كارت الـ«ATM» في الماكينة خلال الإجازة؟... تعرف على الخطوات

تزامنًا مع إجازة المولد النبوي الشريف اليوم، في البنوك المصرية كافة، ويتبعها يومي الجمعة والسبت أي الإجازة الأسبوعية، ربما يتعرض البعض، لسحب كارت الفيزا الخاصة به من ماكينة الصراف الآلي الـ«ATM»، سواء نتيجة خطأ منه أو بسبب خلل فني.

ونرصد في السطور التالية، ماذا تفعل في حال سحب ماكينة الصراف الآلي الفيزا في الإجازة؟، من خلال بعض الخطوات البسيطة.

كيفية التصرف حال سحب ماكينة الـATM للفيزا

- في حال سحب ماكينة الصراف الآلي للفيزا، على العميل الاتصال بخدمة العملاء التابعة للبنك على الفور، لإخبارهم بما تعرض له، وموعد السحب وعنوان الماكينة التي حدث بها ذلك.

- ومن الممكن أن يحصل الشخص على الكارت المصرفي بعد انتهاء الإجازة مباشرة، إذا كان قد استخدم ماكينة «ATM» تابعة لنفس البنك، بعد إخبار خدمة العملاء بالموقف.

استرجاع كارت الفيزا

- وإذا تعرض العميل لسحب الكارت من ماكينة الصراف الآلي لبنك آخر، أي ليس نفس البنك الخاص بالعميل، يتم التواصل مع البنك الخاص به، فيما يتم استعادة البطاقة خلال أيام على ألا تتجاوز الأسبوع، كما يمكن للعميل طلب إيقاف البطاقة واستخراج أخرى جديدة.