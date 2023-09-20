طريقة سحب فلوسك من ماكينة ATM بدون فيزا

أصبح لماكينات الصراف الآلي أهمية مبيرة في حياتنا، إذ إنها تتيح لمستخدميها الحصول على الأموال الخاصة بهم والموجودة في حساباتهم البنكية في أي وقت ومن أي مكان، عن طريق استخدام كارت الفيزا الخاص بهم لكن قد يتعرض العديد منهم إلى موقف نسيان الفيزا في المنزل، ما يعرضهم لمواقف محرجة.

وهناك طريقة يمكن من خلالها سحب الأموال من ماكينات ATM بدون الحاجة إلى استخدام الفيزا، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على الأموال من خلال ماكينات الصراف الآلي بدون استخدام الفيزا الخاصة بها.

كيف يمكن سحب الأموال من خلال ال ATM بدون فيزا

في حالة إذا رغب أحد الأفراد في توفير الأموال في إحدى الوسائل التي تسمح له صرف الأموال من خلال الـ ATM بدون استخدام الفيزا، يمكن أن يقوم بفتح محفظة هاتف في شركة الاتصالات التابع لها، والتي تتيح له توفير الأموال بها وسحبها من ماكينات الصراف الآلي دون استخدام الفيزا، ومن خلال تطبيق المحفظة على الهاتف المحمول، كما تتيح تلك المحفظة لمستخدميها إرسال واستلام النقود من وإلى الأشخاص الآخرين.

خطوات الاشتراك في محفظة الهاتف

- يتوجه العميل إلى أقرب فرع لشركة الاتصالات التابع لها.

- يتوجه للموظف المختص بفتح محفظة الهاتف، ويقدم له بطاقة الرقم القومي ليستطيع تقديم الطلب له.

- بعد أن ينتهي الموظف من تقديم الطلب، يتم إرسال رسالة للعميل عبر الهاتف ليقوم من خلالها بإنشاء الرقم السري لمحفظة الهاتف الخاصة به.