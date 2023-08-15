الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا بالإسماعيلية.. الأقسام وطريقة الدراسة

تعد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا، إحدى أبرز الكليات الحديثة في جامعة قناة السويس، بتعاون بين وزارة التعليم العالي والحكومة الصينية، لتعزيز دراسة المقررات التكنولوجية وتأهيل الخريجين بشكل أفضل لسوق العمل.

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الجامعة تعقد آمالا كبيرة على خريجي الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا في تطوير الصناعة في إقليم وسيناء.

وأضاف «مندور»، أن الكلية اعتمدت منذ أيام قليلة نتيجة السنة النهائية للبكالوريوس بنسبة نجاح 98.73%، مشيراً إلى تخريج 78 طالبا وطالبة، حصل 16 منهم على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و4 على جيد جدا مع مرتبة الشرف، و5 على تقدير امتياز، و31 طالبا على تقدير عام جيد جداً، و22 على تقدير عام جيد.

نظام الدراسة في الكلية وشروط القبول

وحددت الكلية عدداً من الشروط للقبول في الكلية المصرية الصينية التكنولوجية، تضمنت:

1- حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول بالكلية، والتي يحددها مكتب التنسيق.

2- لا تقل نسبة الطالب في كل من اللغة الأنجليزية والرياضيات عن 85% في امتحان الثانوية العامة.

3- اجتياز اختبارات القبول والقدرات والمقابلات الشخصية المؤهلة للالتحاق بالكلية.

4- تعتمد الدراسة بالكلية على نظام الفصل الدراسي، وتبلغ نسبة الساعات العملية التي يدرسها الطالب 60%.

5- تمثل المقررات النظرية 40% من إجمالي عدد الساعات الكلية لكل برنامج في الكلية.

6- تضم الكلية 3 أقسام، هي تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا الإلكترونيات وتكنولوجيا الميكاترونك.

7- تمنح جامعة قناة السويس تمنح درجة البكالوريوس التقني في أحد التخصصات التي تم دراستها.

8- من المتوقع قبول 90 طالبا وطالبة في دفعة عام 2023.

9- يمكن الالتحاق بالكلية لطلاب الشعبة العلمية علمي علوم أو رياضيات.

تلبية احتياجات سوق العمل

وتستهدف الكلية، بحسب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المساهمة فى الوفاء بالمتطلبات القومية بشأن ضمان جودة التعليم التقني والتكنولوجي، وتشجيع الطلاب على الالتحاق بالتعليم التقني من خلال توفير برامج تطبيقية لهذ النوع من التعليم، وإكساب الطلاب مهارات متنوعة تحقق القدرة على مواكبة التطور السريع في التكنولوجيا التطبيقية.

كما تستهدف الكلية تلبية حاجة سوق العمل من التخصصات المطلوبة للمشروعات العملاقة التابعة لمحور قناة السويس، وتفعيل استخدام التقنيات التكنولوجية للمساهمة في حل المشكلات التى تواجهها المؤسسات الاقتصادية.