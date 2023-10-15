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السيناريست ناصر عبدالرحمن ضيف مصطفى عمار على «أون سبورت إف إم» الليلة

كتب:

يارا أشرف
02:09 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
الكاتب الصحفي مصطفى عمار

الكاتب الصحفي مصطفى عمار

يستضيف الكاتب الصحفي مصطفى عمار، الليلة، ببرنامجه «ملعب الفن»، السيناريست والكاتب الكبير ناصر عبدالرحمن، على الهواء مباشرة في تمام الساعة 11 مساءا على راديو «أون سبورت إف إم».

ويتحدث «عبدالرحمن» عن أحلامه وطموحاته بداية من دخوله معهد السينما إلى الآن، مرورًا بأعماله الكبيرة والمهمة سواء في السينما أو التليفزيون بداية من فيلم المدينة مع المخرج يسري نصر الله، ثم فيلمه هي فوضي مع المخرج العالمي يوسف شاهين، ثم يتحدث عن تجاربه مع خالد يوسف.

كما يتحدث عن تجاربه في التليفزيون مع كل من محمد رمضان، وياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وتجربته التليفزيونية الفريدة الدولي مع باسم سمرة وأحمد وفيق ولماذا لم تتحقق النجاح المتوقع، كما يكشف عن سيناريوهاته التي حولها لكتب مثل «حشيشة» وغيرها من السيناريوهات.

يُذكر أنَّ برنامج «ملعب الفن» يُذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساءا على الهواء مباشرة، من تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار، على راديو «أون سبورت إف إم» ويرأس تحريره أشرف شرف.

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