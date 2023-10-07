أسعار البترول العالمية تحقق خسائر أسبوعية.. لم تشهدها منذ 7 أشهر

حققت أسعار البترول العالمية ارتفاعات ملحوظة خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، أمس الجمعة، ولكن من بالرغم من ارتفاع السعر مقارنة ببداية الأسبوع إلا أنَّها حققت أكبر خسائر أسبوعية لم تشهدها منذ مارس 2023، أي منذ 7 أشهر تقريبا، إذ قررت روسيا رفع جزئي عن حظر تصدير الوقود الروسي، وهو ما رفع المخاوف إزاء الطلب بسبب التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي.

وارتفعت أسعار البترول للعقود الآجلة لخام برنت بقيمة 51 سنتا إلى 84.58 دولار عند التسوية، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا إلى 82.79 دولار، وفق وكالة «رويترز».

انخفاض 11% في أسعار البترول

وانخفض سعر خام برنت العالمي بنسبة 11% وتراجع غرب تكساس أكثر من 8% هذا الأسبوع بفعل مخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء النمو العالمي والإضرار بالطلب على الوقود، حتى مع تراجع الإمدادات من السعودية وروسيا اللتين أعلنتا مواصلة خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

وأظهرت إحصاءات وزارة العمل الأمريكية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة زاد بواقع 336 ألف وظيفة في سبتمبر، وهو ما يتجاوز كثيرا توقعات الاقتصاديين بزيادتها 170 ألف وظيفة فقط، وهو ما سيزيد الطلب على الوقود.

ارتفاع الدولار يؤثر على الطلب على النفط

وقال محللون إن الاقتصاد الأمريكي القوي يمكن أن يعزز المعنويات بشأن الطلب على النفط على المدى القريب، لكن على العكس من ذلك، أدت الإحصاءات إلى ارتفاع الدولار وزيادة الرهانات على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023، وهو ما يمكن أن يقلل الطلب على النفط لصالح الدولار.

وعادة ما يعود ارتفاع الدولار بالسلب على الطلب على النفط إذ يجعله أكثر تكلفة نسبيا لحاملي العملات الأخرى.