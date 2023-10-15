«خارجية النواب»: جهود مصرية حثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي وتفعيل حل الدولتين

أكد كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر سبق وأكدت مرارا أن انسداد الأفق السياسي للوصول لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني الذى يرزخ تحت الاحتلال منذ 75 عاما لن يحقق السلام والأمن بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسيؤدى لحالة من عدم الاستقرار في المنطقة والعالم.

جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية

وذكر «درويش»، في بيان، أن مصر لم تألوا جهدا في التأكيد على الحقوق التاريخية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض التصرفات الإسرائيلية الآحادية الجانب والاستباقية وفى مقدمتها المحاولات الممنهجة لتهويد القدس، والتي تعد أحد اهم قضايا الحل النهائي وفقا لكل مقررات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام، وفى مقدمتها مؤتمر مدريد للسلام والمبادرة العربية للسلام.

وشدد «درويش»، أن صوت مصر ينطلق من رؤية ثاقبة وحكيمة لتلك القضية تمثل صوت السلام والعقل والمسؤولية المصرية كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مفادها أن تحقيق الأمن والاستقرار والتعايش لن يتحقق إلا عبر تفعيل حل الدولتين، موضحا أن استمرار الأوضاع على ماهي عليه لم يحقق إلا أمناً هشا أدى لانفلات الأوضاع الأمنية التي ألحقت الضرر للمعتدى والمعتدى عليه على السواء.

رفض تصفية القضية الفلسطينية

وأكد «درويش»، أن اللجنة تثمن ما عبرت عنه القيادة السياسية بشكل حاسم من رفض لتصفية القضية الفلسطينية عبر محاولة إجبار الفلسطينيين على التهجير خارج أراضيهم ومحاولة المساس بالسيادة المصرية على الذى يعد خطاً أحمر.

واختتم رئيس خارجية النواب، أن مصر بقيادتها الحكيمة دوما ما تعلن استعدادها للعمل مع شركاء السلام والقوى الدولية المعنية لدخول المساعدات الانسانية والتوصل لتهدئة بين الجانبين وصولا لوقف العدوان الإسرائيلي، مشدداً على ان الدول التى تدعى أنها الحارس على حقوق الانسان والديموقراطية فى العالم باتت فى اختبار جلى بانحيازها لحقوق الانسان للمعتدين دون الطرف المعتدى عليه.