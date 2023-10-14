وقفة تضامنية في بلغاريا تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن مجموعة من المواطنين في بلغاريا نظموا اليوم السبت، مسيرة للتضامن مع فلسطيين، وشارك معهم أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية، أمام القصر الثقافي في العاصمة البلغارية صوفيا، حيث طالب المتظاهرين بوقف عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة.

وأكد المشاركون في المسيرة تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأكبر عملية تطهير عرقي للمواطنيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاولة تصفية قضيته الوطنية من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين على حق شعبنا في الحرية والاستقلال، وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.

وردد المشاركون الهتافات المؤيدة للشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي بتبني المواقف التي تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية.