الآلاف يتظاهرون في لندن للمطالبة بإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

مع تصاعد أعمال العنف وتواصل القصف على غزة لليوم الثامن على التوالي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تظاهر آلاف الأشخاص، اليوم السبت، في وسط العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

المتظاهرون تجمعوا بالقرب من مقر هيئة الإذاعة البريطانية

وقال الإذاعة البريطانية إن المشاركين تجمعوا بالقرب من مقر هيئة الإذاعة البريطانية صباح اليوم السبت، ونظموا مسيرة في العاصمة البريطانية قبل تظاهرة عصرا بالقرب من البرلمان ومقر إقامة رئيس الوزراء ريشي سوناك في داونينغ ستريت.

ورفع المشاركون أعلاما فلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات بينها «الحرية لفلسطين» و«أوقفوا المجزرة» و«العقوبات لإسرائيل».

يذكر أن العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة منذ يوم السبت الماضي، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد أكثر من 2215 شهيدا، و8714 مصابا بينهم 614 طفلا و370 امرأة، وفي الضفة الغربية 54 شهيدا، وأكثر من 1100 مصاب.