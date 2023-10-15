«الوطنية للانتخابات» تشكل لجانا لرصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بالمحافظات

أصدر القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس مجلس النقض، قرارًا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بالمحافظات.

وتضمن قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تضطلع تلك اللجان بمهمة رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية التي تقع في نطاق كل محافظة اعتبارًا من الخميس 9 نوفمبر المقبل.

واشتمل القرار على أن تعد اللجان تقارير تتضمن رصدًا لما تكتشفه من مخالفات، على أن تعرض التقارير على الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مثبتا بها حصرًا للوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك.

ويقوم الجهاز التنفيذي بإعداد مذكرة بما تضمنته التقارير من مخالفات لعرضها على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لإعمال شؤونه.