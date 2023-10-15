أسعار الذهب في مصر.. كم يسجل عيار 21 اليوم الأحد؟

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا بمنتصف تعاملات اليوم الأحد في محلات الصاغة، إذ سجلت تحركات ضيقة شملت جميع الأعيرة، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 عند نحو 2360 جنيها، بينما سجل سعر الأوقية عالميا 1932 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء عند مستوى 2697 جنيها للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2023 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1573 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 18 ألفا و880 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في المصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار لآخر.

وارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات أمس، لتسجل 1932 دولارا للأوقية، بعدما سجلت أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبا.

يأتي الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميا، بالتزامن مع توقعات انخفاض الدولار، والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.