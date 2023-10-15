هل شراء الذهب الكسر والمستعمل أفضل من الجديد؟.. «الغرف التجارية» توضح

الاستثمار في الذهب المستعمل والكسر من أكثر الطرق تحقيقا للمكاسب، إذ لا يعد استثمارا فقط، ولكنة أيضا زينة، كما يعد أفضل من الاستثمار في المشغولات الجديدة لأن مصنعيته أقل من الذهب الجديد بنسبة كبيرة.

تجنب شراء الذهب المستعمل من الإنترنت

وقال نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّه يفضل شراء الذهب المستعمل بين التاجر والمشتري بشكل مباشر، للتأكد من صلاحية الذهب، وعدم التعامل مع البائعين عبر الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف نجيب لـ«الوطن»، أنّ الذهب الكسر والمستعمل أفضل من حيث ثمن المصنعية، فإذا كانت ثمن المصنعية على الذهب الجديد 200 جنيه فهي على الكسر والمستعمل قد تقل إلى النصف وأكثر، موضحا أنّ الذهب المستعمل لا تُفرض عليه أي ضريبة للدمغة، فالمشتري الأول دفعها عند الشراء.

وأكد سكرتير الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنّ شراء الذهب بعيدا عن السبائك والعملات وبسعر أقل من المشغولات المطروحة، استثمار جيد بأوزان قليلة، كما يعد زينة للراغبين في ارتدائه وفي نفس الوقت استثمار وحفظ لقيمة المال.

وأوضح أنّه عند شراء الذهب الكسر فمن الضروري التأكد من الصائغ، ومن الأفضل أن يكون شخص معروف ويفضل أن يكون جواهرجي تم التعامل معه أكثر من مرة في وقت سابق ومضمون.