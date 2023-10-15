سجل سعر الدولار اليوم الأحد 15-10-2023 في البنوك المصریة، خلال نهاية التعاملات استقرارًا ملحوظَا، إذ أنّ سعر الشراء يصل من 30.90 جنيه إلى 30.75 جنيه وذلك بالنسبة للأعلى والأقل في البنوك، وعن البيع يتراوح بين 30.96 جنيه و30.85 جنيه، وفقا للبيانات الرسمية لأسعار العملات على المواقع الخاصة بالبنوك.

وسعر الدولار اليوم الأحد 15-10-2023 في البنوك المصریة، مع نهاية التعاملات نرصدها في عدد من البنوك التالية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

شهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري، استقرارًا ملحوظًا مع نهاية التعاملات اليوم، إذ سجل الشراء 30.83 جنيه، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل 30.73 جنيه للشراء، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

بالنسبة لسعر الدولار في بنك مصر، هو نفس القيمة في البنك الأهلي المصري الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، جاء بالنسبة للشراء بـ30.90 جنيه، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وعن سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، سجل 30.85 جنيه الشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، جاء بـ30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.