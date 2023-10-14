استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصریة اليوم

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، في مختلف البنوك، بنهاية التعاملات اليوم السبت 14 أكتوبر 2023، حالة من الاستقرار، حيث سجل في المتوسط حوالي 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية، وفق آخر تحديثات البنوك للأسعار عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، كما سجل 30.85 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، كما سجل 30.96 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، كما سجل 30.85 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، كما سجل 30.95 جنيه، للبيع في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، كما سجل 30.95 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، كما سجل 30.95 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي.